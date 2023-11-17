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В июле в Томской области стартует ралли-марафон «Шелковый путь»

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Ралли-марафон «Шелковый путь» в 2024 году стартует в Томске 5 июля. Маршрут на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ презентовали губернатор Томской области Владимир Мазур и руководитель проекта Владимир Чагин.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, ралли на грузовиках, внедорожниках, мото- и квадроциклах пройдет по территории Томской, Кемеровской и Новосибирской областей, по Алтайскому краю и республике Алтай, по Монголии и Китаю, где экипажи финишируют в городе Хоргос 15 июля.

Маршрут включает 11 этапов. Всего гонщикам предстоит преодолеть 5,5 тыс. километров, из них 2,5 тыс. километров — скоростные участки.

В прошлом году «Шелковый путь» прошел по маршруту Казань — Москва.

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