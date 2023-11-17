Медведь пришел на территорию школы в одном из городов Томской области

17 ноября 2023 / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня на территории школы в городе Кедровый в Томской области были обнаружены следы медведя. Теперь его по утрам будет караулить полиция. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэр Кедрового Нелли Соловьева.

По её словам, руководству школы поручено усилить контроль за прилегающей территорией и регулярно сообщать в единую диспетчерскую службу и полицию о складывающейся ситуации. Родителям рекомендуют сопровождать детей в темное время суток.

Для обеспечения безопасности населения по местам возможного появления медведя будут проводить дополнительные рейды. Кроме того, по утрам около школы будет дежурить полиция. В течение дня правоохранители также будут проводить рейды. Начало уроков у детей перенесено на светлое время суток.

«Обращаю ваше внимание, что в черте населенного пункта только полиция имеет право и возможность принимать меры по обезвреживанию животных, поэтому в случае возникновения любой подозрительной ситуации прошу незамедлительно информировать дежурную часть по телефону 02 (с сотового телефона — 102) или ЕДДС по номеру 112», — отмечает Нелли Соловьева.

Она также отметила, что в случае появления медведя в черте городского округа или населенного пункта, обезвредить животное имеют право только сотрудники полиции. Охотникам разрешено производить отстрел только на территории охотничьих угодий при наличии лицензии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».