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До конца года «Ростелеком» заменит томичам тысячу устаревших роутеров

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«Ростелеком» в Томске проводит программу по реновации устаревшего абонентского оборудования. Оператор планирует до конца года заменить своим клиентам, которые подключены по оптике, около тысячи старых роутеров на новые двухдипазонные.

Современные модели маршрутизаторов передают данные по Wi-Fi на частотах 2,4 и 5 ГГц и способны поддерживать стабильное интернет-соединение для большого количества персональных гаджетов на скорости до 500 Мбит/с.

«Технологии стремительно развиваются и некоторое оборудование требует апгрейда. Для того, чтобы все наши клиенты получали качественные услуги, мы составили реестр контрагентов с устаревшими устройствами и проинформировали их о возможности замены. Такой опцией уже воспользовались около пятисот человек», — пояснил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В список на замену попали абоненты, у которых роутеры не могут в полном объеме обеспечить сетевое покрытие помещения и максимальную скорость по тарифному плану. После согласования с пользователем даты и времени, специалисты «Ростелекома» выезжают на место подключения услуг и проводят работы по установке и настройке нового оборудования.

Дополнительную информацию об акциях, которые действуют на территории региона, тарифах и услугах можно получить по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте филиала.

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