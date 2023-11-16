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Томичам расскажут, как начать путь в музыкальной индустрии

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В субботу, 18 ноября, в студии музыкальной культуры «Сатурн» пройдет бесплатная встреча на тему «Профессии в музыке». Перед гостями выступят действующие композиторы, саунд-продюсеры, саунд-дизайнеры и диджеи, сообщают организаторы.

На встрече эксперты расскажут о том, кто диктует музыкальные тренды, с чего начать путь в музыкальной индустрии и обязательно ли для этого музыкальное образование, какие профессии в музыке сейчас наиболее востребованы и как создается саунд-дизайн для кино, игр и видеороликов.

На эти и другие вопросы ответят композитор театра, саунд-продюсер Максим Кейс, композитор и саунд-дизайнер Алексей Левин и dj и звукорежиссер Дмитрий Кинин.

Встреча состоится в 14.00 на пер. Плеханов, 7. Вход свободный, по предварительной записи.

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