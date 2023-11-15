В Томске устанавливают фонари у 18-й гимназии

В Томске вдоль домов по ул. Киевской, рядом с гимназией №18, началась установка фонарей, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне рабочие «Горсетей» устанавливали столбы, после этого они приступят к монтажу самих осветительных приборов и их подключению.

Уточняется, что проект подготовлен так, чтобы были освещены подходы к гимназии и сама дорога, проходящая между домами и массивом гаражей. Предполагается, что фонари будут подключены до конца года.

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