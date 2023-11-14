ФНС инициировала банкротство томского завода электротехники

14 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Управление ФНС по Томской области обратилось в Арбитражный суд региона с заявлением о признании банкротом ООО «Томский завод электротехники» (ТЗЭТ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Заявление в суд было подано 13 ноября и пока не принято к производству. Исковые требования составляют 13,8 млн рублей.

В ТЗЭТ «Интерфаксу» отказались комментировать причины подачи заявления.

ООО «Томский завод электротехники», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2010 году. Владельцем компании является бизнесмен Дмитрий Мамонтов.

По информации с сайта ТЗЭТ, завод основан в 2003 году. Компания специализировалась на комплексной поставке электротехнического оборудования. Позднее завод стал производить щитовую продукцию, трансформаторные подстанции, а также мобильные здания и сооружения. Клиенты компании — нефтегазодобывающие, химические, строительные предприятия РФ.

Выручка компании за последние пять лет колебалась на уровне 167,8-528,2 млн рублей. Рекордную выручку ТЗЭТ получил в 2018 году, самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году. По итогам 2022 года выручка составила 433,7 млн рублей. При этом чистая прибыль была зафиксирована в 2018 и 2022 годах (по 3,7 млн рублей), В 2019,2020 и 2021 годах предприятие фиксировало убытки (1,9 млн рублей, 133 тыс. рублей и 27 млн рублей соответственно).

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