В Томске откроется выставка, посвященная советским киноплакатам

13 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Павел Унрайн

Завтра, 14 ноября, в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» начнет работу новая выставка «Фильмы Памяти», посвященная советским киноплакатам.

Как сообщил «Томском Обзору» продюсер музея Павел Унрайн, гости увидят шесть плакатов, включая триптих к ленте «Власть Соловецкая. Свидетельства и документы». Экспонаты относятся к периоду перестройки и отображают высказанные в фильмах темы тоталитаризма, человеческой несвободы и функционирования репрессивной сталинской системы.

«Представленные на выставке плакаты объединяют в себе свободный, экспериментирующий дух позднесоветских художников, режиссерские искания языка для разговора о сложном прошлом и витальное ощущение скорого падения оков: эстетических и идеологических», — говорится в аннотации к выставке.

Начало в 18.30 по адресу: пр. Ленина, 44. На открытие вход свободный, далее 300 — 500 рублей в рамках посещение всего музея.

Экспозиция будет работать до 24 декабря 2023 года.

Фото: Павел Унрайн

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