В Томске откроется выставка, посвященная советским киноплакатам
Завтра, 14 ноября, в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» начнет работу новая выставка «Фильмы Памяти», посвященная советским киноплакатам.
Как сообщил «Томском Обзору» продюсер музея Павел Унрайн, гости увидят шесть плакатов, включая триптих к ленте «Власть Соловецкая. Свидетельства и документы». Экспонаты относятся к периоду перестройки и отображают высказанные в фильмах темы тоталитаризма, человеческой несвободы и функционирования репрессивной сталинской системы.
«Представленные на выставке плакаты объединяют в себе свободный, экспериментирующий дух позднесоветских художников, режиссерские искания языка для разговора о сложном прошлом и витальное ощущение скорого падения оков: эстетических и идеологических», — говорится в аннотации к выставке.
Начало в 18.30 по адресу: пр. Ленина, 44. На открытие вход свободный, далее 300 — 500 рублей в рамках посещение всего музея.
Экспозиция будет работать до 24 декабря 2023 года.
Фото: Павел Унрайн
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