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Томичей приглашают на встречу с режиссером фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

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Завтра, 14 ноября, в Международном культурном центре Томского политеха состоится бесплатный кинопоказ фильма «Межсезонье» и встреча с известным режиссером Александром Хантом. Мероприятие пройдет в рамках реализации социального проекта «CAST. Сибирская кинофабрика».

Как уточняют организаторы, лента создана по мотивам реальной истории о псковских школьниках и затрагивает тему пропасти между отцами и детьми в понимании друг друга.

Сразу после показа картины все желающие смогут вживую пообщаться с режиссером и сценаристом ленты Александром Хантом, за плечами которого успешный дебютный фильм с Алексеем Серебряковым и Евгением Ткачуком «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Встреча и показ пройдут в актовом зале Международного культурного центра Томского политеха по адресу ул. Усова, 13в. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 18.00.

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