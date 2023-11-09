Медведь пытался напасть на охотника у томского села

9 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Охотник смертельно ранил напавшего на него дикого медведя-шатуна в 15 км от села Новый Васюган Томской области, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на зампредседателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Анатолия Истомина.

«Охотник шел по лесной дороге, когда на него вышел взрослый медведь, попытался напасть. Мужчина не растерялся и три раза выстрелил в зверя, тот убежал. Сам охотник не пострадал. Его коллеги организовали погоню за медведем, но когда они его нашли, тот уже скончался», — сказал Истомин.

По его данным, косолапый был крупным — весом около 300 кг, лапа 19 см, шкура в длину более 2 м.

Истомин предположил, что медведь не впал в спячку из-за ранее полученного ранения или болезни, так как был истощен.

Шатунами называют медведей, которые проснулись среди зимы либо вовсе не залегают в берлогу из-за нехватки пищи осенью во время откорма. Шатуны очень опасны — голод делает их беспощадными хищниками и они нападают даже на человека. Также шатунами становятся медведи, потревоженные охотниками.

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