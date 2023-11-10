В Томской облдуме прошли парламентские встречи «Православие и отечественная культура»

В четверг, 9 ноября, в Законодательной Думе Томской области в рамках в рамках ХVI Макариевских образовательных чтений прошли парламентские встречи «Православие и отечественная культура: образ будущего». В них приняли участие представители депутатского корпуса, духовенства, высшего и общего образования, научного и музейного сообщества.

Отчасти мероприятие было приурочено к годовщине подписания указа Президента о введении в действие основ государственной стратегии в области духовно-нравственных ценностей.

— Это очень важный документ, в котором сформулированы основные задачи нашего государства и народа по сохранению исторических духовно-культурных ценностей. Чтобы он заработал, необходимо погрузиться в проблематику, которая сформулирована этой стратегией. Я думаю, и парламентские слушания в Томской области, и другие мероприятия в рамках Дней славянской письменности и культуры, Макариевских чтений, являются площадкой, которая позволяет обсудить всесторонне ту проблематику, которая возникает перед нашей страной, народом в вопросе реализации стержневой стратегической концепции нашего государства, — отметил Митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

В свою очередь, председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская подчеркнула, что стратегия охватывает разные сферы, и в рамках парламентских встреч нужно дать слово экспертам, представляющим каждую из них.

— Прежде всего, мы хотим обменяться мнениями, услышать мнения разных экспертов в разных областях. У нас сегодня на площадке будут выступать и ученые, очень ждем выступления одного из проректоров ТГУ, который занимался проведением оценки: как сегодня общество оценивает наши нравственные, духовные ценности, на что есть смысл обратить внимание, — подчеркнула Оксана Козловская. — Нам хотелось бы услышать мнение представителей системы общего образования, школ: что делается в направлении духовного воспитания, формирования гражданской позиции у ребят. Мы пригласили и руководителей некоммерческих организаций, волонтерских, которые занимаются продвижением этих ценностей в жизнь.

Участники встречи обсудили современные тренды в формировании системы ценностей у детей и молодежи в школах и университетах, развитии культуры общения и волонтерства, подискутировали об эволюции ответственного родительства, образа и роли современного педагога.

В качестве приглашенных экспертов выступили священник Андрей Туров, проректор по информационно политике и цифровым коммуникациям НИ ТГУ Юлия Эмер, ректор ТОИПКРО Оксана Замятина, директор института развития педобразования ТГПУ Наталья Семенова, координатор проекта «Технопредки» Дарья Прейс, профессор СибГМУ Анастасия Кошечко, заведующая Сибирским филиалом Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Наталья Почтарева и руководитель регионального отделения «Волонтеры культуры».

— Нам предстоит большая и долгая работа по совершенствованию тех задач, которые определены стратегией, каждый из нас должен вносить свой вклад. Как будет меняться общество, по большому счету, будет зависеть от каждого из нас, — отмечает Оксана Козловская. — Сегодня, скорее, мы ищем пути, как более эффективно её воплотить в жизнь. Ключевая цель — сохранить нашу самобытность, духовные ценности, не дать их разрушить.

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