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На первой томской этно-барахолке научат делать хантыйские обереги

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В воскресенье, 12 ноября, томичей приглашают на этно-барахолку в культурный центр томского Севера.

Как уточняют организаторы, гости мероприятия смогут пройти с экскурсией по центру, принять участие в мастер-классах по хантыйским оберегам и селькупским комиксам.

На барахолке будут представлены изделия ручной работы в этническом стиле.

«Предполагается, что этно-барахолка будет и далее проходить по воскресеньям в это время. Мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества с заинтересованными мастерами-ремесленниками и рукодельницами, работающими с народными мотивами», — отмечают организаторы.

Сама этно-барахолка пройдет с 10.00 до 15.00 по адресу: ул. Алтайская, 3 (офис 2). Стоимость мастер-классов и экскурсии — до 250 рублей.

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