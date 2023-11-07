Томского судью приговорили к условному сроку по делу о взятках

7 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Новосибирский областной суд признал судью Молчановского районного суда Томской области Виталия Бажилина виновным по одному из двух эпизодов дела о получении взяток, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По первому эпизоду суд признал Бажилина виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и со штрафом в 1 млн 462 тыс. рублей.

По второму эпизоду подсудимый был оправдан в связи с отсутствием в действиях состава преступления. Суд оставил за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба, связанного с уголовным преследованием, говорится в сообщении.

Бажилину инкриминировали п. «в» ч. 5 ст 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

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