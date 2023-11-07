Томичи смогут одним пожертвованием поддержать сразу несколько благотворительных фондов

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2023 // Фото: one.nuzhnapomosh.ru

Сегодня, 7 ноября, благотворительный фонд «Нужна помощь» запускает федеральную акцию «Один для всех» в пользу более 730 российских благотворительных организаций. В её рамках одним пожертвованием можно поддержать сразу несколько организаций, работающих в определенной сфере.

Как уточняют организаторы, за последний год доля интернет-пользователей, который хотя бы раз поддержали благотворителей сократилась до минимального с 2017 года значения. Чтобы помочь подопечным фондов и запущена акция.

— Чем больше вокруг бед, тем больше у людей желания помочь. Но зачастую тем меньше ресурсов, чтобы это сделать. Чем больше в нашей жизни рутины, тем больше потребность в смыслах. Но рутина съедает время, и мы всё чаще слышим «не успеваю анализировать», «сложно выбрать», «помогаю тем, кому можно доверять», «хочу помочь прямо сейчас», — отмечает исполнительный директор фонда «Нужна помощь» Елизавета Васина, добавляя, что именно для этого и запускается новая акция. — Достаточно выбрать волнующую проблему и сделать одно пожертвование: система разделит его на несколько фондов, которые занимаются решением этой проблемы.

Всего в акции участвуют более 730 благотворительных фондов, разделенный на девять направлений помощи.

детям;

бедным и бездомным;

тяжелобольным;

пожилым;

пострадавшим от насилия;

бездомным животным;

сохранению природы;

развитию науки и общества;

развитию культуры.

Организаторы из фонда «Нужна помощь» проверили их работу и изучили отчетность, чтобы убедиться, что организации работают честно и эффективно.

Отправляя пожертвование в рамках акции пользователи могут выбрать одну или несколько категорий, сделать разовое пожертвование или оформить подписку. Минимальная принимаемая сумма составляет 50 рублей — её разделят на 10 фондов, 100 рублей — на 20 и так далее. При этом система распределяет средства таким образом, чтобы в первую очередь они попали в те фонды, которые на данный момент собрали меньше всего пожертвований.

Принять участие в акции можно на сайте.





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