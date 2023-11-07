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Томичей приглашают на лекцию о томских ученых в литературе

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В субботу, 11 ноября, в Доме искусств пройдет лекция «Обручев и Шишков: ученые в литературе», приуроченная к юбилеям известного писателя и инженера Вячеслава Шишкова и выдающегося политехника, геолога, палеонтолога, географа и писателя-фантаста Владимира Обручева.

Как сообщают организаторы, спикером выступит популяризатор литературы, руководитель проекта «Культурное дело» Ксения Баталова. Ксения расскажет о том, какие открытия сделали Обручев и Шишков, почему выбрали путь исследований и творчества, как истории их жизни повлияли на творчество. Гости встречи обсудят самые яркие произведения писателей и интересные факты из них.

Мероприятие стартует в 15.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Вход свободный по предварительной регистрации.

Лекция организована Томским политехом и Домом искусств в рамках проекта «Про текст: литературная Сибирь в прошлом и настоящем» при поддержке Российского фонда культуры.

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