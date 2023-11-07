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В Томске пройдет первый в Сибири Архитектурный хакатон

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Завтра, 8 ноября, в Томске стартует первый в Сибири Архитектурный хакатон. В течение трех дней его участники разработают варианты концепций развития улицы Советской на участке от пл. Батенькова до пр. Фрунзе, сообщают организаторы — Центр развития городской среды Томской области.

«Программа перезапустит формат живой лаборатории по развитию городской среды, познакомит участников с новыми тенденциями и опытом работы с исторической застройкой, а также поспособствует развитию туристической привлекательности Томска», — отмечают организаторы.

В хакатоне примут участие студенты старших курсов и практикующие архитекторы и реставраторы. Они будут работать под руководством опытных кураторов. Для этого группы познакомятся с территорией и проведут на ней необходимые предпроектные исследования, разработают собственные решения и оформят их в проект.

В рамках хакатона пройдёт лекторий с архитекторами, журналистами и общественными деятелями, в котором могут принять участие все заинтересованные горожане. На нем выступят начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков, архитектор, преподаватель ТГАСУ, основатель и руководитель «Мастерской изменений среды» Ирина Веревкина, председатель Томской организации Союза архитекторов России Владимир Коренев, предприниматель, автор концепции первой современной русской чайной «Нитка» в Москве Андрей Колбасинов, руководитель спецпроектов архитектурного бюро Megabudka Феодосий Скисов и др.

На лекциях разговор пойдет о вопросах современной архитектуры, исследовании города, освещении городских проектов и взаимодействии города и бизнеса. Спикеры расскажут о мастер-планировании, плейсмейкинге, градостроительных аспектах формирования Большого университета.

Редакторы «Томского Обзора» Василина Фаткулина и Егор Хворенков прочтут лекцию об изучении городского пространства. Опираясь на личный опыт, они покажут, как выглядит рабочая прогулка исследователя. Спикеры помогут раскрыть город с новой стороны и научат замечать интересные детали в повседневности. Лекция пройдет дважды — 8 ноября перед участниками хакатона, 10 ноября — в Доме искусств для всех желающих.

Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации. Ознакомиться с программой хакатона можно в группе Центра развития городской среды «ВКонтакте».

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