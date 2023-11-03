Администрация Томской области и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в EGS-трансформации

3 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Сбербанк

Томская область и Сбер будут сотрудничать в EGS-трансформации региона. Соответствующее соглашение подписали и.о. замгубернатора региона Артем Конев и управляющий Томским отделением Сбербанка Игорь Чепеньков.

Как сообщает пресс-служба Сбера, дорожная карта по реализации соглашения содержит 11 пунктов. Документ предусматривает реализацию природоохранных мероприятий, инициатив по популяризации принципов ответственного потребления и здорового образа жизни, в том числе проведение массовых спортивных мероприятий, а также серию экологических проектов по сохранению лесов региона, уборке и озеленению городских территорий.

Соглашение подразумевает партнёрство в проведении образовательных мероприятий по цифровой, финансовой, правовой и экологической грамотности, а также реализацию просветительских проектов по кибербезопасности и предотвращению мошенничества.

«Мы поддерживаем стремление региона развиваться в соответствии с принципами экологической, социальной и корпоративной ответственности и со своей стороны будем максимально помогать в этой трансформации. У нас в планах — реализация совместных инициатив для снижения негативного воздействия на окружающую среду, внедрение в сферы экономики цифровых решений, в том числе на основе искусственного интеллекта, развитие волонтёрства, социальных, инклюзивных и экологических проектов. Уверен, что соглашение станет новой ступенью в реализации совместных проектов, направленных на улучшение качества окружающей среды, и будет способствовать удержанию лидерских ESG-позиций Томской области среди регионов России», — отметил управляющий Томским отделением Сбербанка Игорь Чепеньков.

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