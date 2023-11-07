Нескучная наука: зачем нужно посетить «Открытую лабораторную» в Томске

7 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В следующую субботу, 11 ноября, в Томске, как и в других городах страны, пройдет просветительская акция «Открытая лабораторная». Её участники смогут проверить научность своей картины мира и узнать что-то новое от ведущих проекта, так называемых завлабов.

В последний раз акция проходила в 2019 году и сделала перерыв на пандемию. В этом году организаторы решили возобновить проект в городах, которые уже были участниками «Открытой лабораторной».

О проекте

— В тех городах, где акция была активна, мы видим, что память о ней сохраняется. Вот, например, у меня в Красноярском крае есть несколько деревень, достаточно удаленных, где будут площадки «Открытой лабораторной». Когда я спросил у них «А как вы узнали о нас?», девушки ответили, что будучи студентками красноярского педуниверситета принимали участие в акции. Они ждали ее возвращения, чтобы провести теперь уже у себя в деревенской школе, — рассказал «Томскому Обзору» федеральный координатор акции, член комиссии РАН по популяризации науки, кандидат биологических наук Егор Задереев.

По его словам, города для участия отбирались точечно — либо «умные», где лаба всегда присутствовала — Томск, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, либо миллионники, либо города «с высокой концентрацией мысли». Если в этом году все пройдет успешно, то организаторы подумают над расширением масштаба и возвратом в регулярный формат. В этом же году акция пройдет в около 30 регионах страны.

Вопросы

Радиоактивна ли тяжелая вода? Помнит ли бабочка, как она была личинкой? Сколько было людей на планете почти один миллион лет назад и сколько на Земле будет континентов через 200 миллионов лет? Участникам предстоит за 30 минут на 25 подобных вопросов об окружающем мире и нас самих. После чего «завлабы» — ученые и популяризаторы науки — назовут правильные ответы и разберут каждое задание. Организаторы подчеркивают, что цель акции — не в том, чтобы дать как можно больше правильных ответов.

— Формат лабы — это не ЕГЭ, не квиз, не тест. Здесь нет необходимости ответить на все правильно, скорее, важно послушать ведущего, вместе разобраться в каких-то интересных моментах и за счет этого узнать что-то новое, — уточнил Задереев.

Вопросы для теста формируют известные российские научные журналисты в обсуждении с координаторами акции. В их число входят и ученые, и популяризаторы науки. По словам Егора Задереева, это своеобразное коллективное творчество.

— Есть два основных критерия. Первый — это должны быть вопросы на условном «острие науки», то есть, часть из них даже может быть, в некотором смысле, спорной. Сейчас на этот вопрос точка зрения такая, но вполне возможно, что наши знания будут еще углублены или расширены, а может быть вообще изменятся. А второй критерий — это некие устойчивые мифы, которые существуют в обществе и которые уже, наоборот, наука давно считает, допустим, неверными, но они до сих пор присутствуют в массовом сознании. А наши вопросы призваны их еще раз озвучить и развеять, — рассказал Егор Задереев.

Площадки в Томске

В Томске площадками акции станут Томский государственный университет, Томский политехнический университет, Информационный центр по атомной энергии, Дом искусств и др. Региональным координатором акции в нашем городе выступает магистр философии, сооснователь Школы нескучного доклада, победитель Science Slam ТГУ Кристина Быкова. Принять участие в «Открытой лаборатории» сможет любой житель старше 12 лет. Все, пришедшие проверить свои знания, получат фирменные значки и стикеры, а участник с наибольшим количеством правильных ответов — подарок от издательства «Альпина нон-фикшн».

«Открытая лабораторная» стартует 11 ноября в 12.00 одновременно на всех площадках.

Томский государственный университет (пр. Ленина, 34А, Институт образования, вход рядом со входом в новое здание Научной библиотеки»

Здесь завлабом станет Денис Касымов — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физической и вычислительной механики механико-математического факультета ТГУ, заведующий лабораторией моделирования и прогноза катастроф, дважды лауреат премии «За верность науке» (2 и 3 место в номинации «Наука — это модно»).

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ИЦАЭ Томска (пл. Ленина, 8, вход с торца, 2 эт.)

Ведущим этой площадки выступит Андрей Коломейцев — кандидат технических наук, доцент отделения электронной инженерии ИШНКБ ТПУ.

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Томский областной дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Завлаб — Мария Щербакова-Санду, кандидат химических наук, ассистент кафедры природных соединений, фармацевтической и медицинской химии химического факультета ТГУ, инженер-исследователь отдела новых материалов для электротехнической и химической промышленности.

Ссылка на регистрацию скоро станет доступна. Список площадок будет пополняться, следить за новостями можно по ссылке.

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