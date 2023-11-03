«В центре города сплошные развалины, и ими никто не занимается» — глава томского союза строителей обратился к мэру

3 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Директор Союза строителей Михаил Рутман ознакомил мэра Томска Дмитрия Махиню с проблемами, мешающими местной строительной отрасли. Среди них он назвал устаревшую нормативную базу, в том числе и вопрос с границами зон охраны культурного наследия и вопросы ценообразования. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза строителей регона.

Беседа состоялась в рамках собрания Томской городской палаты общественности, которое посетил недавно избранный градоначальник. Михаил Рутман отметил, что устаревшая нормативная база фактически блокирует работу небольших строительных компаний в Томске.

— Постановление о границах зон охраны культурного наследия в нынешнем его виде привело к тому, что в Томске практически нельзя строить. Как результат — в центре города у нас сплошные развалины и ими никто не занимается, при этом малые и средние организации находятся на грани разорения, — отметил Михаил Рутман.

Он также отметил, что Томская область является единственным субъектом РФ, в котором отсутствует государственный центр ценообразования в строительстве. Это, по словам Рутмана, приводит к тому, что проекты выполняются по ценам, которые были актуальны 5-6 лет назад.

— Ну, а мэрия, в свою очередь, испытывает большие проблемы с поиском подрядчиков на ремонт тех же школ — компании не хотят и не могут работать в убыток, — подчеркнул Михаил Рутман.

Он добавил, что решить проблемы города и отрасли поможет конструктивный диалог между строителями властью.

В свою очередь Дмитрий Махиня согласился с необходимостью совместной работы над решением накопившихся проблем.

— Я уже ознакомился с тем постановлением, о котором вы говорили — на его «счету» едва ли не половина инвестпроектов, остановившихся на территории Томска. С учетом того, что этот документ был принят в 2012 году, его, по всей видимости, стоит пересмотреть, — подчеркнул мэр.

Он также добавил, что необходимо найти «золотую» середину между интересами развития города и сохранением его исторического облика.

— На мой взгляд, определенная реформа будет нужна. Также мы посмотрим, что можно сделать по направлению ценообразования. Проведем предложенную вами встречу и будем определяться по направлениям совместной работы и развитию строительной отрасли, — отметил Дмитрий Махиня. — К примеру, я увидел, что особенностью Томска является высокая стоимость техприсоединения ко всем видам сетей. И нам нужно подумать, как действовать в этом направлении (в том числе, с привлечением бюджетных инфраструктурных кредитов), снижать стоимость присоединения и начинать развивать город.

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