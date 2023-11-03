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Школьники из шести сёл Томской области пройдут бесплатное обучение в «Школе молодежных кинопроектов»

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Школьники из шести районов Томской области смогут пройти бесплатное обучение в рамках социального наставнического проекта «Школа молодежных кинопроектов». Специалисты креативных индустрий расскажут ребятам основы социальной проектной деятельности с акцентом на сферу кино и новые медиа, сообщают организаторы.

«ШМК — это обращение к своим корням, развитие малой родины. Это наставничество, которого нам не хватало в школьное время для развития своих навыков. Мы сами родом из сельской местности. Хочется поделиться опытом с ребятами и дать то, чего не было у нас в детстве. Этот проект отзывается у нас в сердце, да и внутри мы хотели бы, чтобы талантливая молодежь из районов нашей области тоже могли реализовать себя, свой потенциал и в перспективе попасть в мир большого кино и медиа», — прокомментировал один из организаторов проекта, продюсер, сценарист и режиссёр Артём Сагеев.

Вместе с наставниками и кураторами школьники разработают и реализуют медиапроекты в разных форматах: от видеоблога, репортажа, социальной рекламы, музыкального клипа, до документального или игрового короткометражного фильма и прочее.

Организаторы уже преступили к работе с Поросинской средней школой Томского района и Кривошеинской СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко. В ближайшее время команда отправится в школы из Зырянского, Шегарского, Кожевниковского районов и Асино.

«Мы уже побывали в двух районах Томской области, интерес у ребят огромный. Многие из записавшихся хотят снять собственный проект, например, музыкальный клип, фильм или социальный ролик. Школьники предлагают и затрагивают самые разные темы: от буллинга сверстников до уникальных особенностей работы учителем. Весь созданный контент мы хотим посвятить году педагога и наставника, — рассказал Евгений Жуков один из организаторов проекта, продюсер, режиссер, автор социальных проектов, фестивалей и форумов.

Наставниками для школьников станут профессионалы из креативных индустрий Томска: продюсер, сценарист, режиссёр, видеооператор, фотограф, видеомонтажёр, web-дизайнер, видеоблогер, журналист, эксперт по самопрезентации и написанию грантов и др.

Школа молодёжных кинопроектов реализуется при поддержке федерального конкурса «Росмолодежь. Гранты» и Департаментов общего образования и молодежной политики Томской области.

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