Томичкам расскажут о поиске силы в себе на новой коммуникационной площадке в Кадровом центре

14 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В среду, 15 ноября, в кадровом центре «Работа России» откроется обновленная коммуникационная площадка для женщин «PrоДвиЖЕНие».

Как уточняют организаторы, работающая в новом формате площадка станет местом совместного решения проблем, связанных в том числе с развитием карьеры, профессиональной и личной самореализации. В её рамках томичек ждут встречи с экспертами различных областей и специалистами Кадрового центра, нацеленные на поиски решения проблем представительниц сообщества, в том числе и личных. Например, участницам клуба могут рассказать, как адаптировать ребенка к детскому саду, подготовить к школе так, чтобы не переживать за него находясь на работе, или как выстроить комфортные отношения в семье, чтобы все успевать.

— Мы хотим создать сообщество, которое бы помогало своим участникам в развитии. Кадровый центр выступает площадкой для предоставления возможности встречаться этим клубом и обсуждать интересующие вопросы. Мы можем предлагать спикеров по соответствующей проблематике, а также свои многочисленные сервисы, — рассказала заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева.

Участницы клуба смогут принять участие в серии мастер-классов, на которых узнают, как адаптироваться на рабочем месте после декрета, освоить тайм-менеджмент и понять, как совместить семью и работу, самореализоваться в бизнесе или превратить идею в успешный проект.

На первой встрече перед собравшимися выступит заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. Она познакомит участниц с сервисами, которые предоставляет организация для женщин, которые находятся в поиске работы или хотят её сменить.

Следующим спикером станет корпоративный коуч Кадрового центра Оксана Вавильченко. Она расскажет о том, какие компетенции помогут женщине успешно встроиться в непредсказуемый, меняющийся мир, почему важно постоянно развиваться, чтобы быть успешной.

— Я расскажу, в каком мире мы живем, как можно в нем развиваться и создавать что-то новое. Как ты встраиваешься и расцветаешь в этом мире, — уточнила Оксана Вавильченко.

После томичек ждет мастер-класс, который будет посвящен поиску источника силы в себе. Перед участницами клуба выступит приглашенный эксперт — психолог Владимир Пестунов. Он расскажет собравшимся о том, как активировать внутренние ресурсы. Гостьи клуба узнают, как найти внутреннюю опору, чтобы с максимальной эффективностью решать ежедневные задачи на пути к поставленным целям, а также покажет практические упражнения, которые смогут помочь этот ресурс задействовать.

— В конце обязательно сбор обратной связи, вопросов и тем, которые были бы интересны сообществу. В зависимости от них будет формироваться программа следующей встречи, чтобы она прошла с максимальной пользой, — отметила Людмила Дмитриева.

Первое собрание клуба состоится 15 ноября в кадровом центре «Работа России» на пр. Фрунзе, 103.

Начало в 15.00.

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