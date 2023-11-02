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Томичей приглашают поговорить о музыке у камина под звуки винила

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Завтра, 3 ноября, в Томске в новой студии музыкальной культуры SATURN состоится встреча с музыкантом, шоуменом и актером Сергеем Игуменшевым.

Как сообщают организаторы, гости вечера смогут послушать винил и поговорить о музыке у камина. Сергей Игуменшев расскажет небольшую предысторию о любимых музыкальных исполнителях. После этого участники мероприятия вместе послушают их на пластинках, обсудят и поделятся впечатлениями.

Начало в 20.00 по адресу: пер. Плеханова, 7, 2 этаж. Вход свободный по предварительной записи.

Студия музыкальной культуры SATURN открылась в октябре этого года. Команда проекта обучает диджеингу, саунд-дизайну, скретчингу и другим направлениям. Помимо образовательного процесса на площадке проводятся концерты и встречи с музыкантами.

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