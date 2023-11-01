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В Томске создали установку для защиты трубы от коррозии и эрозии

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Ученые Томского политеха разработали установку для нанесения защитных покрытий на внутренние стенки труб. Импортозамещающая технология поможет решить проблему коррозии и эрозии внутренних стенок изделий, широко применяемых в нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности, сообщает пресс-служба вуза.

«Цилиндрические изделия или, если говорить проще, трубы активно используются в различных отраслях промышленности. При этом внутренние стенки подобных изделий часто подвержены коррозии и эрозии. Поэтому стоит задача по их защите. Мы считаем, что решить ее можно с помощью коррозионностойких покрытий, полученных в газоразрядной плазме. Для их нанесения в Томском политехе применяют ионно-плазменные технологии, реализуемые в вакууме. Так, мы наносим покрытия с помощью плазмы магнетронных источников. По нашим расчетам, это позволит значительно увеличить коррозионную стойкость», — рассказывает руководитель проекта, доцент НОЦ Б.П. Вейнберга ТПУ Дмитрий Сиделёв.

Среди преимуществ технологии — сравнительно небольшая стоимость установки (от двух млн рублей, по предварительным расчетам), возможность автоматизации процесса, стабильность свойств покрытий. Кроме того, использование установки позволяет получать различные типы защитных покрытий. Также ее можно адаптировать под типоразмер изделий.

«На данный момент демонстрационный макет установки изготовлен и собран, технология апробирована. Нашим коллективом нанесены первые образцы покрытий. Это покрытия из нитрида титана и оксида циркония, которые мы нанесли на внутреннюю поверхность трубы из стали 12Х18Н10Т — это коррозионностойкая нержавеющая сталь аустенитного типа. Подобная сталь — это типовой материал для большого количества изделий, где нужна высокая коррозионная стойкость и хорошие прочностные характеристики. Она может работать в широком диапазоне температур», — добавляет ученый.

Предполагается, что установка может быть интересна для использования в нефтегазовой, химической, энергетической, автомобильной промышленности. Кроме того, технология может применяться для материалов и изделий, применяемых в ядерной отрасли, тепловой энергетики.

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