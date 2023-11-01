Томичей приглашают на артист-токи с местными художниками
В ноябре в Томске пройдет серия артист-токов в рамках проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск». Гостям неформальных встреч художники расскажут о своем творческом пути, важных выставках и проектах, сообщают организаторы.
Первый артист-ток состоится 9 ноября. В его рамках куратор проекта «Новое поколение. Художники из Сибири» Лукия Мурина расскажет о своей творческой практике, индустриальных пленэрах на производствах и забавных ситуациях, в которые попадает творец, жаждущий индустриальной натуры. Для участия необходимо зарегистрироваться.
Следующая встреча пройдет 16 ноября. На ней от художницы Елены Бабошко гости узнают о том, почему она занимается именно живописью, как ищет сюжеты картин, выстраивает отношения со зрителем и что чувствует, когда ее работы снимают с выставки. Зарегистрироваться на эту встречу можно здесь.
Последний артист-ток ноября состоится 30-го числа и будет посвящен теме «Как ходить по болоту на каблуках». Участницы группы «Малышки 18:22» Аксинья и Ника Сарычевы расскажут, как заниматься современным искусством в суровых сибирских условиях и как с помойки попасть в музей современного искусства. Вход свободный по предварительной регистрации.
Организаторы также отмечают, что артист-токи будут проходить в течение ближайшего полугода. За это время в них примут участие Денис Гаврилов, Анна Турченко, Николай Исаев, Ксения Беленкова, Виталий Ивлев и другие участники проекта «Новое поколение. Художники из Сибири». За расписанием мероприятий можно следить в официальном сообществе во «ВКонтакте» и Telegram-канале.
Встречи будут проходить в коворкинге «Формула» в главном корпусе Томского политеха на пр. Ленина, 30.
Начало в 18.30.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
«Новое поколение. Художники из Сибири. Томск» — междисциплинарное исследование, направленное на изучение, популяризацию, развитие и поддержку томских художников, фотографов и исследователей, рожденных после 1980 года, — поколения, сформировавшегося в 2000–2010-х годах.
В течение года команда документирует творческую жизнь томских художников, снимая их за работой в мастерских, записывая интервью и составляя подробные творческие биографии.
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