Томичей приглашают на артист-токи с местными художниками

1 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Эркин Сулайманов

В ноябре в Томске пройдет серия артист-токов в рамках проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск». Гостям неформальных встреч художники расскажут о своем творческом пути, важных выставках и проектах, сообщают организаторы.

Первый артист-ток состоится 9 ноября. В его рамках куратор проекта «Новое поколение. Художники из Сибири» Лукия Мурина расскажет о своей творческой практике, индустриальных пленэрах на производствах и забавных ситуациях, в которые попадает творец, жаждущий индустриальной натуры. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Следующая встреча пройдет 16 ноября. На ней от художницы Елены Бабошко гости узнают о том, почему она занимается именно живописью, как ищет сюжеты картин, выстраивает отношения со зрителем и что чувствует, когда ее работы снимают с выставки. Зарегистрироваться на эту встречу можно здесь.

Последний артист-ток ноября состоится 30-го числа и будет посвящен теме «Как ходить по болоту на каблуках». Участницы группы «Малышки 18:22» Аксинья и Ника Сарычевы расскажут, как заниматься современным искусством в суровых сибирских условиях и как с помойки попасть в музей современного искусства. Вход свободный по предварительной регистрации.

Организаторы также отмечают, что артист-токи будут проходить в течение ближайшего полугода. За это время в них примут участие Денис Гаврилов, Анна Турченко, Николай Исаев, Ксения Беленкова, Виталий Ивлев и другие участники проекта «Новое поколение. Художники из Сибири». За расписанием мероприятий можно следить в официальном сообществе во «ВКонтакте» и Telegram-канале.

Встречи будут проходить в коворкинге «Формула» в главном корпусе Томского политеха на пр. Ленина, 30.

Начало в 18.30.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Новое поколение. Художники из Сибири. Томск» — междисциплинарное исследование, направленное на изучение, популяризацию, развитие и поддержку томских художников, фотографов и исследователей, рожденных после 1980 года, — поколения, сформировавшегося в 2000–2010-х годах.

В течение года команда документирует творческую жизнь томских художников, снимая их за работой в мастерских, записывая интервью и составляя подробные творческие биографии.

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