Высокотехнологичные отрасли промышленности имеют преимущества в период стагнации - томские ученые

Ученые Томского политеха провели комплексное исследование феномена возобновляемого роста фирм после длительного периода стагнации и падения продаж. Они изучили деятельность 10 909 российских компания с 2012 по 2021 годы и проанализировали динамику выручки, размер фирм, долю заемного капитала, оборачиваемость и рентабельность активов и многое другое.

Как уточняют в пресс-службе вуза, ученые анализировали предприятия добывающей, обрабатывающей промышленностей, высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг. Перед исследователями стояла задача — выявить и проверить с помощью моделирования факторы, повышающие вероятность возобновляемого роста фирмы. Для этого они использовали методы логистической регрессии и машинного обучения.

«Длительное время одним из трендов мировой экономической науки было исследования фирм, демонстрирующих высокие темпы роста, например, фирм-„газелей», фирм-„скейлапов» и так далее. Однако в начале 21 века мировая экономика столкнулась с новыми вызовами: политической напряженностью, беспрецедентными экономическими санкциями и пандемией коронавируса. Многие страны вместо ожидаемого экономического роста столкнулись с рецессиями и кризисами. Неблагоприятная внешняя среда подталкивает сместить акценты в экономических исследованиях развития предприятий с факторов и механизмов роста на анализ процессов стагнации и поиска механизмов выхода на магистраль роста после стагнации или возобновляемый рост. На уровне мировой науки эта проблема практически не исследована. Более того, вопрос возобновляемого роста фирм особенно актуален для России, в которой высокий уровень монополизации экономики, скованной сейчас санкциями. Такие условия требуют смещения акцентов в экономических исследованиях на поиск механизмов выхода на магистраль роста после стагнации», — отмечает автор исследования, доцент Бизнес-школы ТПУ Владислав Спицын.

В ходе исследования выяснилось, что 27% изучаемых компаний (2 918 фирм) демонстрировали признаки длительной стагнации или падения продаж с 2013 по 2017 годы. Исследователи определили критерии для трех типов возобновляемого роста и количество предприятий, соответствующих каждому из них. Анализ показал, что возобновляемый рост продемонстрировали только небольшой процент компаний, которые были в стагнации: 14% компаний показали умеренный возобновляемый рост, а 5% — быстрый. На основе этих данных политехники с помощью экономико-математических методов выявили факторы, повышающие вероятность роста.

«Расчеты показали, что доля предприятий, демонстрирующих долгосрочный возобновляемый рост, находится на низком уровне. Это снижает их привлекательность для частных инвесторов. При этом фактор „возраст“ может стать значимой рекомендацией для инвесторов при выборе предприятий для финансирования: молодые предприятия меньше подвержены стагнации и имеют больше шансов выйти на магистраль роста после стагнации. Установлено, что определенные преимущества показывают высокотехнологичные отрасли промышленности, у которых интенсивность стагнации бизнеса была ниже», — добавляет Владислав Спицын.

Кроме того, политехники выявили некоторые закономерности в признаках компаний, показавших рост после стагнации: молодой возраст и небольшой размер предприятия, а также более сильное падение выручки в последний год стагнации.

В планах исследователей — построить прогнозные модели растущих компаний с помощью методов машинного обучения. На их основе будут разработаны рекомендации для инвесторов по выбору перспективных для финансирования компаний.

Исследование политехников поддержано Российским научным фондом.

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