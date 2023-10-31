Дополнительный поезд Томск — Новосибирск будет запущен 6 ноября

31 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В понедельник, 6 ноября, скорый поезд Томск — Новосибирск совершит дополнительный рейс в связи с традиционным ростом спроса на поездки в праздничные дни.

Как уточняет служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД, при этом расписание не изменится: отправление со станции Томск-2 в 6:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:27. В обратном направлении со станции Новосибирск-Главный отправление в 17:30, прибытие на станцию Томск-2 в 22:13.

Скорый поезд Томск — Новосибирск курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Для пассажиров доступны вагоны двух классов обслуживания.

По всем вопросам курсирования поезда Томск-2 — Новосибирск можно обратиться по телефону 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

Напомним, 6 ноября будет выходным днем в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, который в этом году выпал на субботу.

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