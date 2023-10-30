Томичей приглашают на экскурсию с прислугой

В субботу, 4 ноября, в частном музее «Профессорская квартира» пройдет новая иммерсивная экскурсия. Томичи смогут попасть в гости к профессорской семье в отсутствие хозяев, сообщают организаторы.

«Любуясь и восхищаясь красивой атмосферой профессорского быта, мы часто забываем, на чьих плечах в действительности лежали почти все домашние обязанности. Когда-то в томских „барских“ квартирах не могли обойтись без прислуги — кухарок, горничных, гувернанток, прачек... Так было и в нашем доме», — говорится в сообщении.

На встрече участников ждут радушный приём горничной, встреча с профессорской дочкой и её гувернанткой. В формате «от первого лица» они расскажут подробности повседневной жизни интеллигентной семьи глазами прислуги. Кроме того, посетителей ждет старинное домашнее угощение.

Экскурсию проведут эксперты повседневной жизни Томска начала XX века — Ксения Васильева, Ольга Мужипова и их помощница Пелагея.

Начало в 19.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Стоимость участия — 1000 рублей по полной предоплате. Купить билеты можно, позвонив по телефону +7 906 957-47-87, или написав в группу «ВКонтакте».

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