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В томском Драмтеатре установят новое сценическое оборудование

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В этом году Томский театр драмы получил новую мебель, а также современное световое и звуковое сценическое оборудование.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в мае в малом зале театра установлены новые удобные кресла, которые имеют несколько положений, что позволяет их адаптировать для маленьких зрителей.

В октябре завершена поставка светового и звукового сценического оборудования и вокальных радиосистем. Это позволило значительно улучшить качество звука и возможности художественного света.

Фото: tomsk.gov.ru

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