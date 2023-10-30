В томском Драмтеатре установят новое сценическое оборудование
30 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: tomsk.gov.ru
В этом году Томский театр драмы получил новую мебель, а также современное световое и звуковое сценическое оборудование.
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в мае в малом зале театра установлены новые удобные кресла, которые имеют несколько положений, что позволяет их адаптировать для маленьких зрителей.
В октябре завершена поставка светового и звукового сценического оборудования и вокальных радиосистем. Это позволило значительно улучшить качество звука и возможности художественного света.
Фото: tomsk.gov.ru
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