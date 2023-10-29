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В Томске на Нахимова устанавливают новые остановочные павильоны

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Сегодня, 29 октября, в Томске подрядчик приступил к установке нового чугунного павильона на остановке «Горбольница №3» в сторону Коммунального моста.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, первые два павильона появятся на ул. Нахимова по обеим сторонам остановки «Горбольница №3», еще один — на остановке «пл. Южная» в сторону города. До конца года на территории города будет установлено девять обновленных чугунных павильонов. Старые комплексы будут отремонтированы и помещены на те места, где до сих пор не было остановочных павильонов.

— Такие павильоны обладают двумя неоспоримыми преимуществами. Они вписываются в городское пространство, подчеркивая уникальность наших томских улиц, кроме того, эти комплексы антивандальные, нет больших поверхностей для оставления надписей, тегов и наклейки объявлений, — рассказали сотрудники городского департамента дорожной деятельности и благоустройства.

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