Полным полна коробочка: решение VMSBox откроет бизнесу простой доступ к облачному видеонаблюдению «Ростелекома»

27 октября 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» запускает комплексное коробочное решение VMSBox1, которое позволяет клиентам подключить к защищенной облачной инфраструктуре собственные IP-камеры.

Интеграция в платформу «Ростелекома» позволит централизованно управлять камерами через приложение, установленное на любом устройстве, и сэкономит инвестиции на собственные серверы и оборудование. После подключения клиентам будут также доступны все преимущества облачного решения, включая видеоаналитику.

VMSBox — это программно-аппаратный комплекс, который позволяет подключить собственные IP-камеры клиента к облачному видеонаблюдению «Ростелекома» по технологии Plug and Play. Для подключения к защищенному облаку необходим только мини-компьютер с предустановленным программным обеспечением VMS. После запуска VMSBox найдет в локальной сети камеры, пользователю нужно будет только выбрать в личном кабинете, какие из них подключить. С помощью одного устройства подключить к облачной платформе можно до 16 камер. Видеопоток с подключенных камер в режиме онлайн транслируется в приложение, в котором также можно просматривать архивное видео. Все данные передаются в зашифрованном виде по защищенному каналу связи, чтобы исключить несанкционированный доступ, и хранятся на собственных серверах облачной платформы «Ростелекома». Таким образом, клиенты не потеряют их даже в случае неполадок с локальным оборудованием.

Используя VMSBox, компании также смогут решить задачи импортозамещения: разработка «Ростелекома» включена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.

Современные решения для видеонаблюдения помогают компаниям повышать уровень безопасности на объектах, контролировать рабочие процессы и эффективность сотрудников, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации. А использование облачных платформы для хранения и обработки видеоданных обеспечивают гибкость, масштабируемость и эффективность процессов, экономят затраты компаний на собственную инфраструктуру и серверы.

«Сервисы облачного видеонаблюдения становятся все более популярными и востребованными у бизнеса. “Ростелеком” постоянно расширяет возможности своей платформы видеонаблюдения, внедрение коробочного решения VMSBox — это еще один технологичный шаг навстречу клиентам. Подключив этот сервис, бизнес получит интеллектуальную и легко масштабируемую систему с высоким уровнем защиты данных без существенных расходов», — говорит Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома».

Подробная информация о решениях для облачного видеонаблюдения опубликована на сайте.

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