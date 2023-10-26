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Томичей приглашают на мастер-класс по вырезанию светильника из тыквы

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В Томске 28 и 29 октября пройдут мастер-классы по вырезанию фонаря из тыквы. Мероприятия состоится в рамках благотворительной книжной гаражки в подвале пиццерии Make Love Pizza.

Как сообщают организаторы, все вырученные с мастер-классов средства пойдут на помощь подопечным зоозащитной организации «Содружество».

Мероприятие стартует в 15.00 в оба дня по адресу: пр. Ленина 85а (подвал). Стоимость участия: 400 рублей. Записаться на мастер-класс можно, обратившись в личные сообщения группы.

Напомним, на благотворительной книжной распродаже томичи смогут купить самую различную литературу — современную, детскую, фантастику и фэнтези, детективы, классику, «иностранку», комиксы и другое.

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