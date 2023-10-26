Бенефициар Томскводоканала стал крупнейшим владельцем томского холдинга «Молоко»

26 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Владелец 80% уставного капитала (УК) ООО «Томскводоканал», бывший депутат думы Томска Кирилл Новожилов стал владельцем 40% ООО «Актив», которому подконтролен крупный молочный холдинг в Томской области (объединяет фермы и молокозавод) — ООО «Холдинг Молоко».

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, 24 октября уставный капитал «Актива» был увеличен с 10 тыс. рублей до 40 млн рублей. Новожилов стал собственником 40% УК, по 20% стало принадлежать Светлане Хисматуллиной и Мауе Султановой (ранее им принадлежало по 50% при УК в 10 тыс. рублей). Еще 10% стало владеть ООО «Инвест 70», которое является дочерней компанией «Томскводоканала».

Новожилов также является прямым владельцем 10% ООО «Холдинг Молоко».

Таким образом, эффективные доли владельцев холдинга «Молоко» (с учетом владения напрямую, через «Актив» и «Инвест 70») теперь следующие: Новожилову принадлежит 48,57%, Хисматуллиной и Султановой — по 20,09%, гендиректору «Молока» Дмитрию Урусову — 7,2%, бизнесмену Андрею Касаткину — 2,44%, миноритарию «Томскводоканала» Татьяне Мальцевой (ей принадлежит 20% «Томскводоканала») — 1,6%.

В холдинг «Молоко» входят ООО «Деревенское молочко» (молочный завод в Северске), ООО «Сибирское молоко» (ферма в Асиновском районе Томской области), ООО «Большедороховское молоко» (строящаяся ферма), а также ООО «Деревенское молочко — сырный двор» (производство сыра, также Томская область).

До 2013 года «Деревенское молочко» входило в «Сибирскую аграрную группу» (ныне «Сибагро»). Позднее компания перешла к ООО «Актив», которым владел первый заместитель гендиректора аграрной группы Тимур Хисматуллин. А в конце 2022 года Хисматуллин вышел из уставного капитала «Актива».

«Деревенское молочко» владеет реконструированным в 2010 году Северским гормолзаводом — это один из крупнейших производителей молочной продукции в Томской области.

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