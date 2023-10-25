Первый спектакль на новой сцене ТЮЗа пройдет в рамках фестиваля «Маска» в конце ноября

25 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В томском Театре юного зрителя 22 ноября пройдет первый спектакль после ремонта здания, начавшегося в апреле этого года. Он состоится в рамках областного театрального фестиваля «Маска». Как сообщил директор ТЮЗа Андрей Сидоров, официальное открытие новой сцены с приглашением гостей запланировано на 22 декабря.

— У нас есть мечта: с 22 по 27 ноября будет происходит наш фестиваль «Маска, который бывает раз в два года, его организует Союз театральных деятелей совместно с департаментом по культуре. Мы запланировали свой показ на площадке Облсовпрофа, но сегодня на планерке приняли решение, что спектакль в рамках «Маски» — «Книга всех вещей» — пройдет 22 ноября на нашей сцене, так сказать, это будет техническое открытие сцены... Официальное — с приглашением нашей власти, друзей, специально готовится программа «Дед мороз», или как мы ее называем новогодник — пройдет 22 декабря, — рассказал Сидоров.

Андрей Сидоров Фото: Серафима Кузина

Он отметил, что на сегодняшний день практически все ремонтные работы в большом зале и на крыше, которые пострадали вследствие пожаров в 2021 году, завершены. Сейчас подрядчик «СКИТ-93» проводит пусконаладочные работы, монтирует люстры в большом зале и зрительные кресла.

Кресла-трансформеры Фото: Серафима Кузина

Отмечается, что на ремонт здания было выделено около 48 млн рублей в рамках Национального проекта «Культура» и еще 42 млн рублей на приобретении нового качественного оборудования — кресел, акустической и световой аппаратуры. Ремонтные работы идут в соответствии со сроками контракта, дата его окончания 30 ноября. Заказчиком работ выступает Центр по охране памятников.

— После пожара здесь полностью восстановлены все последствия, заменено полностью покрытие кровли, на чердачных перекрытиях у нас произведена огнебиозащита, отдельные элементы конструкции заменены, также в большом зале восстановлено перекрытие, которое пострадало больше всего от пожара, полностью восстановлена лепнина, соответственно полы, потолки — внутренняя отделка помещения. Люстры абсолютно новые, сейчас ведется их подключение. Они сделаны на заказ, что было предусмотрено проектно-сметной документацией, — сообщила начальник Центра по охране памятников Наталья Баранова.

Наталья Баранова Фото: Серафима Кузина

По ее словам, также по зданию ТЮЗа разрабатывается проектно-сметная документация на полный капитальный ремонт. Предположительно, она будет готова в конце года или в начале следующего.

Напомним, в феврале и октябре 2021 года крыша и большая сцена ТЮЗа серьезно пострадали от пожара, из-за чего часть театральных постановок была перенесена на другие городские площадки, в том числе в Театр драмы, ДК «Авангард» и Облсовпроф.

Фото: Серафима Кузина

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