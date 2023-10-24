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В Томской области мужчина погиб после взрыва гранаты

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В воскресенье, 22 октября, в поселке Копылово взорвалась граната, в результате чего погиб 32-летний мужчина, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Инцидент произошел, когда четверо мужчин распивали спиртные напитки. Один из них принял гранату за муляж и решил подшутить над приятелем.

«Выдернув чеку, он бросил ее в кухню, в результате чего 32-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался спустя непродолжительное время в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сам виновник происшествия и двое других мужчин получили легкие повреждения, не представляющие опасности для жизни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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