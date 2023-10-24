Томичи смогут собрать метеостанцию и «заглянуть» внутрь материалов на фестивале «НАУКА 0+» в ТПУ

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2023 // Фото: news.tpu.ru

Завтра, 25 октября, Томский политех присоединится к IX Всероссийскому фестивалю «НАУКА 0+», в рамках которого все желающие могут стать участниками мастер-классов и открытых лекций от ученых ТПУ, а также побывать на экскурсиях по лабораториям.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, фестиваль проводится в рамках Десятилетия науки и технологий совместно с фестивалем «Технопредки» и посвящен совместному научному творчеству детей и их родителей.

«Помочь добиться успехов в учебе технически подкованным ребятам могут сомневающиеся, размышляющие, интересующиеся, увлекающиеся родители. Мы предложим школьникам и их родителям познакомиться с научными разработками Томского политеха, узнать, как ученые-инженеры создают новые технологи, а также попробовать себя в роли исследователей на мастер-классах в университетских лабораториях. Всем участникам фестиваля будет предложено прослушать интересные лекции от сотрудников вуза о науке», — говорит директор Центра научной карьеры ТПУ Евгения Францина.

Для гостей фестиваля Томский политех подготовил 11 научно-популярных мероприятий. Так, завтра, 25 октября, томичи могут стать участниками мастер-класса «Огонь скрепляет металл». Комплекс виртуальной реальности позволит узнать специфику труда специалистов и сварщиков, а также получить полезные практические навыки. Мероприятие пройдет с 11:00 до 12:00 в 16а корпусе ТПУ (ул. Тимакова, 12). Необходима предварительная регистрация.

В этот же день на базе 10-го корпуса (пр. Ленина, 2) состоится мастер-класс «Дозиметрические измерения». Участники познакомятся с различными приборами, используемыми для детектирования излучения, узнают, как от него защититься и как его можно применять в различных отраслях науки и медицины. Время проведения мастер-класса с 12:00 до 13.00, записаться можно здесь.

Узнать основные области применения алгоритмов искусственного интеллекта и реализовать свой первый алгоритм машинного обучения на основе нейронной сети для анализа изображений смогут участники мастер-класса «Нейросети. Просто о сложном». Он пройдет с 12.00 до 14.00, в 10-м корпусе (пр. Ленина, 2). Зарегистрироваться можно по ссылке.

В четверг, 26 октября, с 14.00 до 15.00 в научном парке Томского политеха (пр. Ленина, 2, стр.33) пройдет мастер-класс «Роботы и сварка». Практическое занятие в научно-образовательной лаборатории промышленной робототехники, оснащенной современными промышленными роботами KUKA, познакомит с их возможностями и продемонстрирует в действии. Регистрация на мероприятие по ссылке.

Поработать на микроскопе и «заглянуть» внутрь материалов смогут участники мастер-класс «Интерактивный сказ о том, как материалы счастье нашли». Он будет проходить с 16.00 до 17.00 в 8-м корпусе (ул. Усова, 7). Записаться на мероприятие можно по ссылке.

В это же время, с 16.00 до 17.00, всех желающих ждут в 10-м корпусе (пр. Ленина, 2) на экскурсии по Центру коллективного пользования научным оборудованием НОИЦ «Наноматериалы и нанотехнологии». Участники узнают, что такое электроимпульсное плазменное спекание и для чего нужен электронный микроскоп, познакомятся с методами исследования и изготовления современных материалов. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

В пятницу, 27 октября, в пятницу, с 11.00 до 12.00 состоится экскурсия «Чистая вода. А что это такое». Место проведения — 20-й корпус ТПУ (пр. Ленина, 2, стр.5). Ее участники узнают, какие разные типы воды существуют и как можно определить их качество при помощи инфузории-туфельки. Регистрация на мероприятие по ссылке.

В этот же день тех, кто интересуется IT-технологиями, ждут два мастер-класса. Во время первого из них томичи смогут узнать принцип работы Arduino, освоить подключение датчиков к Arduino, собрать метеостанцию на данной платформе. Мастер-класс «Метеостанция и Arduino» пройдет с 12.00 до 13.00.

С 13.00 до 14.00 состоится мастер-класс «Smart computer hardware engineer & networks TPU». Сможете проверить лайфхаки по установке операционной системы, научиться проводить интернет с нуля и узнать, что такое ping пакета информации. Оба мероприятия пройдут по адресу: ул. Пушкина, 63/15.

Также 27 октября политехники прочтут научно-популярные лекции. В 14.00 состоится лекция «Большие данные — большие возможности». Слушателям расскажут о том, что именно подразумевается под термином «большие данные», в чем их ценность и какие вызовы они ставят перед разработчиками, какие существуют примеры крупнейших научных экспериментов, работающих с такими данными. Лекция пройдет на главной сцене (ул. Пушкина, 63/15).

В 18.00 на площадке основного лектория (ул. Пушкина, 63/15) начнется лекция «Бурение скважин как эндохирургия недр». Она посвящена разнообразию технологий бурения скважин, буровому оборудованию и работе буровиков.

Запись на мероприятия, где требуется предварительная регистрация, заканчивается за день до их проведения.

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