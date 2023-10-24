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Ночью улицы Томска обработали от гололедицы

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Минувшей ночью на главных городских улицах спецмашины рассыпали 176 тонн пескосоляной смеси для предотвращения гололедицы.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, накануне вечером спецтехника выехала на дежурство на аварийно-опасные места — спуски, подъемы, развязки и прочие. После их обработки рабочие предприятия выехали на маршруты по всему городу для обработки проезжей части.

МБУ «Томск САХ» содержит улицы 1 и 2 категории — там, где ездит общественный транспорт и повышен автомобильный трафик. На улицах меньшей проходимости работают подрядчики районных администраций — сегодня в ночную смену они обрабатывали пескосоляной смесью перекрестки, кольца, спуски и подъемы на таких дорогах.

«Специалисты круглосуточно мониторят прогноз погоды, поэтому с вечера мы были наготове. Пескоразбрасыватели стояли на местах, чтобы сразу же приступить к обработке и не тратить время на дорогу. Работали в тесной связке с ГИБДД, чтобы предотвратить аварийные ситуации, у коллег нет замечаний», — рассказал и.о. заммэра по благоустройству Николай Глебович.

Администрация напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции между транспортными средствами и отсутствия резких маневров. Пешеходам следует быть предельно осторожными при переходе проезжей части и на остановках.

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