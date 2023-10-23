Томское «Спецавтохозяйство» перешло на зимний режим работы

23 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

С сегодняшнего дня, 23 октября, МБУ «Томск САХ» начинает работы по зимнему содержанию городских улиц. Летний сезон для подметально-уборочной и поливомоечной техники завершен.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, специалисты предприятия уже закончили переоборудование всесезонной спецтехники для зимних видов работ, с конца сентября пескоразбрасывающая техника перешла на круглосуточное дежурство.

Уточняется, что до начала снегопадов и установления отрицательной температуры в дневное время специалисты продолжают плановую работу по очистке тротуаров, уборке прибордюрной части дорог и сбору мешков с мусором.

В режиме зимнего обслуживания городских улиц к дежурству добавятся снегопогрузчики, автогрейдеры, пескоразбрасывающие и плужнощеточные машины, которые выйдут на улицы города при первой необходимости.

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