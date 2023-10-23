18+
18+
РЕКЛАМА

В День памяти жертв политических репрессий в Томске пройдет «Молитва памяти»

Конкурсы и акции, Культура в Томске, Томские новости, жертвы политических репрекссий интересные новости Томска сквер памяти В День памяти жертв политических репрессий в Томске пройдет «Молитва памяти»

В следующий понедельник, 30 октября, в Томске пройдет ежегодная акция «Молитва памяти», приуроченная к Дню памяти жертв политических репрессий.

Мероприятие состоится в Сквере памяти на пр. Ленина, 44 с 16.00 до 20.00. В это время все желающие смогут возложить цветы к камню Скорби, а также зажечь свечи, вспомнить и зачитать имя, возраст, профессию и приговор в отношении своих близких, родственников, соотечественников, пострадавших в годы репрессий.

В сообщении уточняется, что в день акции мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» будет открыт для посещения с 12:00 до 20:00, в это время вход в него будет бесплатным.

Во вторник, 31 октября, в учреждении будет выходной.

16+

Как прошла акция в прошлом году≫

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Поставщик удобрений инициирует банкротство крупного томского ЛПК «Монолит-строй»

19 октября 2023
Томские новости

В Томске планируют создать молодежный центр в здании пассажа Второва

17 октября 2023
Томские новости

Дом за рубль в Томске. 5 фактов о Лермонтова, 24

27 сентября 2023
Томские новости

Шишкову — 150 лет. Пять вещей, которые стоит узнать о главном сибирском писателе

3 октября 2023
Томские новости

Железнодорожный ход может связать Ямбург, Томск и китайский Урумчи

6 октября 2023
Томские новости

Томская область намерена купить 32 автобуса за 377 млн рублей госкредита

28 сентября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и кошек

20 октября 2023
Томские новости

Две иномарки столкнулись в Томске

1 октября 2023
Томские новости

Томская область выделила 50 млн рублей на инициативы жителей по благоустройству в 2024 году

13 октября 2023
<