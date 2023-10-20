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Томичам расскажут о том, как за рубежом издавали книги советских авторов

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В воскресенье, 22 октября, в Томском областном Доме искусств пройдет бесплатная лекция на тему «Издательство Ardis: как Эллендея и Карл Профферы печатали современную литературу». Перед зрителями выступит томич Даниил Панов — автор и ведущий подкаста «Полный ЧТЕЦ», посвящённого литературе XXI века.

«Эллендея и Карл Профферы — американские исследователи, подарившие мировому читателю „нецензурированного“ Булгакова и „запрещенного“ Бродского, „странного“ Соколова и „неудобного“ Довлатова. Имена авторов тут можно перечислять долго. Их издательство Ardis в городе Энн-Арбор стало пристанищем для русской литературы за рубежом, а имена — символом свободного поэтического слова», — сообщают организаторы.

Автор коснется не только темы истории супружеской четы книгоиздателей, но и расскажет о том, какие известные произведения современной литературы появились на свет исключительно благодаря Карлу и Эллендее Проффер.

Лекция стартует в 15.00 по адресу: ул. Шишкова, 10, вход свободный по предварительной регистрации.

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