ФАС предписала ОЭЗ «Томск» продлить конкурс на достройку инжинирингового центра за 1,25 млрд рублей

20 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Особая экономическая зона «Томск» (ОЭЗ «Томск») отменила итоги конкурса на строительство второй очереди инжинирингового центра — «Центра инноваций и технологий» и продлила конкурс до ноября по предписанию ФАС России.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок, после подачи заявок на конкурс по достройке инжинирингового центра ОЭЗ «Томск» отклонила заявку АО «Авангард-строй» (Москва) и допустила к конкурсу лишь одного участника. В связи с этим московская компания подала жалобу в ФАС.

По мнению «Авангард-строя», ОЭЗ неправомерно отклонила заявку компании, а также ненадлежащим образом сформировала порядок оценки заявок.

В решении антимонопольного органа отмечается, что в документации к закупке ОЭЗ «Томск» указала необходимость наличия у участника конкурса двух дорожных катков производительностью до 3 тыс. кв. м в час и массой от 8 до 12,5 тонны. При этом «Авангард-строй» к своей заявке приложил паспорта двух катков с отличающимися от необходимых характеристиками. Из-за этого ОЭЗ и отклонила заявку.

«Комиссия ФАС России установила, что установленное заказчиком требование о наличии материально-технических ресурсов на этапе подачи заявок является избыточным, поскольку отсутствие у участника на момент подачи заявки соответствующих материально-технических ресурсов не влияет на возможность надлежащего исполнения таким участником обязательств по договору, поскольку такие ресурсы могут быть привлечены после подведения итогов закупки», — говорится в документе.

В свою очередь довод о ненадлежащем формировании порядка оценки заявок не подлежал рассмотрению ФАС из-за подачи жалобы уже после даты окончания срока подачи заявок.

Таким образом, после рассмотрения жалобы ФАС признала один из двух доводов «Авангард-строя» обоснованным и предписала ОЭЗ «Томск» отменить протоколы подведения итогов, вернуть заявки участников, внести изменения в документацию и назначить новую дату подведения итогов конкурса.

Согласно документации на сайте госзакупок, заявки на участие будут приниматься до 7 ноября, итоги конкурса предполагается подвести 17 ноября.

Сообщалось, что единственным допущенным к конкурсу на строительство второй очереди инжинирингового центра было новосибирское ООО «Строительное управление РСТ» (СУ РСТ), с которым и планировалось заключить контракт. Предполагалось, что договор на строительство будет заключен по начальной (максимальной) цене в 1,25 млрд рублей. Срок строительства должен составить 27 месяцев с даты заключение договора.

Строительство предполагает два этапа: первый — строительство лабораторного корпуса с холодным складом металла и переходом (здание в 2 этажа общей площадью около 6,9 тыс. кв. метров), второй — строительство административного корпуса (7-этажное здание площадью 14,2 тыс. кв. метров). При этом ОЭЗ, не обладая полным объемом финансирования, отмечала в конкурсной документации, что строительство административного корпуса может быть законсервировано.

В интервью «Интерфаксу» гендиректор ОЭЗ «Томск» Юрий Дроздов сообщал, что имеющихся 1,25 млрд рублей хватит на возведение лабораторного корпуса инжинирингового центра, при этом 700 млн рублей ОЭЗ не хватает на возведение семиэтажного административного здания. Средства предполагается привлечь через госпрограммы.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка). Томская ОЭЗ специализируется на четырех направлениях: IT и электроника, медицина и биотехнологии, новые материалы и нанотехнологии, а также ресурсосберегающие технологии.

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