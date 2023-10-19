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«Ростелеком» поддержал конкурс эстрадной песни Парабельского района

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«Ростелеком» выступил партнером конкурса эстрадной песни, который прошел в доме культуры села Парабель Томской области. Лучший вокалист получил в подарок от компании VK капсулу с голосовым помощником Марусей.

Конкурс проводится ежегодно и нацелен на популяризацию жанра эстрадной песни, раскрытие творческих способностей сельчан, выявление и поддержку талантливых исполнителей. Перед началом мероприятия специалисты «Ростелекома» познакомили посетителей с услугами компании, рассказали о цифровых сервисах «Облачное видеонаблюдение», «Ключ» и «Умный дом», а также проконсультировали по существующим тарифам.

Наибольший интерес жители Парабели проявили к предложению оператора подключить интернет, интерактивное телевидение с видеосервисом Wink в пакете с мобильной связью и платить по единому лицевому счету. Представители «Ростелекома» пояснили, что сервисная поддержка осуществляется в рамках одного звонка на горячую линию или в онлайн-чате мобильного приложения «Мой Ростелеком».

«Наши сотрудники часто выезжают в районы, куда заходит оптика. В этот раз такая поездка совпала с вокальным конкурсом. Мы решили его поддержать и заодно познакомить население с современными продуктами компании, которые с апреля этого года начали появляться в Парабели», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Мы благодарны “Ростелекому” за внимание, предоставленные призы победителям и участникам. Надеюсь наше сотрудничество продолжится, и у артистов будет дополнительная мотивация к победе на следующих конкурсах», — поблагодарила художественный руководитель дома культуры села Парабели Валентина Гамаюнова.

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