18+
18+
РЕКЛАМА

Ремонт Коммунального моста в Томске завершен на 98%

Город, Дороги, Томские новости, ремонт коммунальный пост интересные новости Томска дороги Ремонт Коммунального моста в Томске завершен на 98%

Ремонтные работы на Коммунальном мосту в Томске находятся на завершающе стадии и выполнены на 98%, сообщает пресс-служба мэрии.

Почти завершено устройство очистных сооружений и ливневой канализации на левом берегу Томи. Резервуары, в которые будет стекаться и проходить через фильтры дождевая вода, установлены, сейчас специалисты прокладывают трубы для отведения очищенной воды в реку. Затем площадку приведут в порядок.

Кроме того, продолжается окраска плиты пролетного строения, завершается планировка земли на откосах, затем рабочим необходимо будет установить дорожные знаки.

В сообщении уточняется, что подрядчик готов исправить дефекты, вроде колейности, в рамках гарантийного ремонта в следующем году. При этом он заверил, что ремонт потребует только частичное и не продолжительное ограничение движения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В пяти селах Томской области заработала сеть LTE МТС

21 сентября 2023
Томские новости

«Ростелеком» объединит светофоры Томска в умную сеть

27 сентября 2023
Томские новости

Замгубернатора Томской области по экономике покинул свой пост

18 октября 2023
Томские новости

В Томске появился «Последний адрес» учителя Сергея Тютрюмова

9 октября 2023
Томские новости

Следователи проверят сообщения о размещение майнинг-фермы на территории предприятия «Томскводоканала»

26 сентября 2023
Томские новости

Две иномарки столкнулись в Северске

15 октября 2023
Томские новости

Минпромторг заказал томскому ИХТЦ разработку технологий еще трех химвеществ за 800 млн рублей

18 октября 2023
Томские новости

Томская область намерена купить 32 автобуса за 377 млн рублей госкредита

28 сентября 2023
Томские новости

В Томской области молодые специалисты смогут сохранить свое право на получение земельного участка

28 сентября 2023
<