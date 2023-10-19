Ремонт Коммунального моста в Томске завершен на 98%

19 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Ремонтные работы на Коммунальном мосту в Томске находятся на завершающе стадии и выполнены на 98%, сообщает пресс-служба мэрии.

Почти завершено устройство очистных сооружений и ливневой канализации на левом берегу Томи. Резервуары, в которые будет стекаться и проходить через фильтры дождевая вода, установлены, сейчас специалисты прокладывают трубы для отведения очищенной воды в реку. Затем площадку приведут в порядок.

Кроме того, продолжается окраска плиты пролетного строения, завершается планировка земли на откосах, затем рабочим необходимо будет установить дорожные знаки.

В сообщении уточняется, что подрядчик готов исправить дефекты, вроде колейности, в рамках гарантийного ремонта в следующем году. При этом он заверил, что ремонт потребует только частичное и не продолжительное ограничение движения.

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