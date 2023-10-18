При поддержке «Газпромнефть-Востока» в Томске открыт новый центр современной методики развития ребёнка

18 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В детском саду № 54 города Томска состоялось открытие консультативно-диагностического центра, деятельность которого направлена на организацию и оказание комплексной помощи по сенсорной интеграции для детей, в том числе с инвалидностью и особенностями развития. Проект реализован при грантовой поддержке программы «Родные города» компании «Газпром нефть».

В открытии центра приняли участие генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько, мэр Томска Дмитрий Махиня, начальник Департамента образования администрации города Томска Максим Савенков. Гостям показали зал, где размещено оборудование для проведения диагностики, коррекционных занятий и консультирования семей с использованием инновационного сенсорно-динамического оборудования «Дом Совы». С помощью подвесных спортивных снарядов ребенок активно экспериментирует со своими движениями, способами познания окружающего мира. Все занятия проводятся в игровой форме. Победив в грантовом конкурсе «Родные города», специалисты детского сада № 54 города Томска прошли обучение по программе «Проведение диагностики детей дошкольного и школьного возраста по методу сенсомоторной интеграции «Совопрактика. Диагностика» при институте раннего вмешательства в Санкт-Петербурге и оборудовали специальное помещение дорогостоящим оборудованием.

— Педагоги этого учреждения — настоящая команда единомышленников, которая находится в постоянном поиске по усовершенствованию и повышению образовательного уровня в своем детском саду. Коллектив дважды становился победителем нашего грантового конкурса, участвует в разных федеральных проектах. Все это позволяет говорить о неравнодушии, увлеченности, использовании всех существующих возможностей сотрудниками детского сада при формировании комфортной среды для томичей, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Все дети должны иметь равные возможности для развития. И «Дом Совы» станет тем самым местом, где ребенок, погружаясь в увлекательную игровую среду, под наблюдением специалистов получит помощь в нужном векторе развития. Большая благодарность нашим партнерам из «Газпромнефть-Востока», которые реализуют в Томске программу социальных инвестиций «Родные города», что и позволило сделать такой нужный всем нашим детям проект реальностью, — сказал мэр Томска Дмитрий Махиня.

— Коллектив педагогов всегда находится в поиске дополнительной поддержки наших инициатив по разным направлениям. Мы не раз подавали заявки на грантовый конкурс «Газпром нефти», дважды становились победителями и понимаем, насколько это действенный инструмент для применения современных методик развития ребёнка. Кроме того, нам удается достичь эффективного взаимодействия администрации города и бизнеса при реализации наших идей. Именно таким примером стала наша спортивная площадка на улице с освещением и теплой раздевалкой для детишек, — подчеркнула директор детского сада № 54 города Томска Людмила Чепелева.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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