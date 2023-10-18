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ТГУ презентовал проект обновления университетских музеев

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Томский государственный университет представил общественности стратегию архитектурно-пространственного развития университетских музеев. Она предполагает создание тематических двориков на территории кампуса, рассредоточенное расположение музейных локаций и приведение их к единой концепции.

Как сообщает пресс-служба вуза, работа по созданию стратегии велась совместно с московским архитектурным бюро NOWADAYS office в течение года. Авторы проекта предлагают ориентироваться на концепцию «город-университет–музей», где последний представляет один из слоев кампуса и укрепляет связь между двумя другими компонентами.

На территории университета появятся тематические дворики
Фото: слайды из презентации

«Внутри университетского кампуса стратегия предполагает не компактное расположение музеев в одном месте, а рассредоточенное — чтобы студенты и гости могли, перемещаясь по территории вуза, обнаруживая для себя что-то новое. Музейные локации станут своего рода „кладовыми-тайниками“ на этом пути. При этом все вместе они будут выглядеть как единая система зданий, дворов, памятников и музейных объектов», — говорится в сообщении.

Фото: слайды из презентации

Отмечается, что на территории ТГУ планирует обустроить несколько двориков — Университетский, Музыкальный, Музейный и другие. Также в обновлении пространства будут задействованы Университетское озеро, Родниковый парк, Университетская роща, Ботанический сад и сохранившиеся памятники зодчества — бывшая часовня и газовый завод.

В обновление пространства будут задействованы природные зоны университета и его памятники зодчества
Фото: слайды из презентации

Реэкспозицию начнут с зала Зоологического музея, расположенного в главном корпусе. В разработке пространства, наряду с архитекторами, приняли участие сотрудники музея и представители зоологических кафедр Биологического института. Совместно они предложили новую модель, включающую экспозицию музея, кафедры и рабочее пространство для сотрудников.

Примеры открытых экспозиционных зон
Фото: слайды из презентации

«Получилась анфилада из четырех экспозиционных залов, пройдя через которую посетители получат представление об эволюции природы и о научных направлениях, которые развивает томская наука и мировая биология в целом», — отмечается в сообщении.

Добавляет, что интерьеры трех залов будут выдержаны в традиционном историческом стиле, не исключающем использование и цифровых технологий. В последнем зале (ауд. 122) основу экспозиции составят современные архитектурно-дизайнерские решения. Там, помимо выставочного пространства, планируют создать второй ярус для встреч и групповой работы студентов и сотрудников университета.

Варианты обновления Зоологического музея
Фото: слайды из презентации

Напомним, в одном из залов Зоологического музея ТГУ сохранился мурал, созданный в 1991 году известным аргентинским экспрессионистом, основоположником Национального движения монументалистов Итало Грасси. О том, как художник из Латинской Америки попал в Сибирь, рассказываем нашем материале по ссылке.

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