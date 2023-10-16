Здесь власть не советская, а соловецкая. В Томске днем памяти отметили столетие лагеря на Соловках

16 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую субботу, 14 октября, в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» прошли мероприятия, посвященные 100-летию со дня основания Соловецкого лагеря особого назначения. Посетителям рассказали о его истории и презентовали выставку с артефактами из Соловков. Вечер закончился просмотром документального фильма «Власть Соловецкая. Свидетельства и документы».

Соловецкий лагерь принудительных работ особого назначения, наиболее известный как СЛОН, располагался на Соловецком архипелаге с шестью островами в Белом море, в 160 км от Полярного круга. Он был организован 13 октября 1923 года постановлением Совета народных комиссаров СССР.

До этого времени на Соловках находился крупнейший в начале ХХ века монастырь, уникальный не только в силу своего месторасположения, но и развития на этой территории, отрезанной на 6-7 месяцев от материка, десятка производств — включая лесопилку, кирпичный и кожевенный заводы — а также морского флота и электростанций.

На лекции Олеси Сириченко об истории Соловецкого лагеря Фото: Серафима Кузина

С установлением советской власти монастырь переходит в ведение ВЧК. В силу удалённости, труднодоступности и сурового климата именно это место, как отмечает научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа Олеся Сириченко на лекции об истории Соловецкого лагеря, становится «полем для социального эксперимента»:

— После Гражданской войны появилась мысль, что нужно создать новый тип мест заключения. Концентрационные лагеря, появившиеся еще во время Гражданской войны, в том числе и на Соловках, где заключенные просто изолировались, оказались неэффективными. Государство не имело на тот момент средств содержать такое количество заключенных. Главной задачей стало создание места, которое бы, во-первых, самоокупалось, а во-вторых, могло приносить доход в государственную казну. Опыта [организации] таких мест заключения до 1923 года не было, — рассказывает Олеся Сириченко слушателям.

Соловецкий лагерь особого назначения, сокращенно СЛОН, действовал до 4 декабря 1933 года, позднее, с 1937 по 1939 годы, был переформатирован в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН). За десять лет на Соловках погибло не меньше 7,5 тысяч заключенных. Среди выживших узников СЛОНа, которые оставили свои воспоминания, были Д. С. Лихачев, Е. Д. Лагутин, О. Л. Адамова-Слиозберг, А. Е. Горелов и другие. Также с Соловками связана и судьба одного из первых директоров томского краевого музея Михаила Бонифатьевича Шатилова.

Фото: Серафима Кузина

— Соловки, как и Нарымский край, является символом периода, когда огромное количество людей оказались в неволе. В первую очередь, с чего все началось — это были как раз Соловки. Конечно, нельзя не сказать, что история Соловков тесно связана и с нашим регионом, с судьбами многих сибиряков, в том числе и томичей, которые оказывались в те годы на Соловках. В качестве примера хочу рассказать о судьбе Михаила Бонифатьевича Шатилова. Он был арестован в 1920-м году, освобожден, работал заведующим музея, а в 1933 году снова арестован и приговорен к 10 годам заключения. Решением ленинградской тройки НКВД в 1937 году был приговорен к высшей мере наказания, тогда он находился на Соловках. Дата его расстрела указана как 8 декабря 1937. До сих пор нам неизвестно точное место захоронения Шатилова. Он попал в состав второго соловецкого этапа, о котором сохранилось мало сведений, — рассказал сооснователь мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич.

Он отметил, что Шаталов — не единственный среди томичей, кто оказался на страшных островах в Белом море. Более подробно о судьбе тех, кто отбывал там наказание, можно узнать в базе данных мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД».

Василий Ханевич Фото: Серафима Кузина

Представить жизнь заключенных СЛОНа и познакомиться с орудиями труда и предметами их быта томичи могут на мини-выставке «Глазами паломника». В экспозиции представлены найденные во время пятидневной экспедиции на Соловецкий остров артефакты — дверная петля, кованные гвозди, фрагмент борта старинного корабля, а также монастырский кирпич — по размеру в несколько раз больше современных кирпичей. Все предметы относятся к концу ХIX-началу ХХ вв. и застали время СЛОНа.

Мини-выставка «Глазами паломника» Фото: Серафима Кузина

По сообщению организаторов, выставка продлиться до 14 ноября.

Увидеть экспозицию можно в выставочном зале музея Фото: Серафима Кузина

Также в рамках мероприятия прошел показа документального фильма о жизни Соловецкого лагеря «Власть Соловецкая. Свидетельства и документы». Он снят в 1988 году режиссером Мариной Голдовской. Ее кинолента содержит хроники 1920-1930 года, фрагменты пропагандистского фильма Андрея Черкасова «Соловки» и комментарии выживших свидетелей той эпохи.

Фото: Серафима Кузина

О значение этого фильма рассказал томский режиссёр-документалист Николай Коновалов:

— До фильма Марины Голдовской про Соловки сняли лишь черно-белую ленту в 1928 году. Это потрясающий рекламный фильм о том, как хорошо, что существует система, в которой люди перековываются и становятся полноценными членами общества. Марина взялась за тему, когда перестройка начинала буксовать и потихонечку стали закручивать гайки. Это кино было совсем не ко двору, его пытались закрыть. Но Марина в тот момент являлась профессором факультета журналистики МГУ, ее ученики участвовали в программе «Взгляд» и запустили сюжет о том, что снимается фильм. Этот выпуск прошел в одном часовом поясе, в другом, и проект уже нельзя было остановить, — поясняет Николай.

Николай Коновалов Фото: Серафима Кузина

По его словам, фильм оказался настолько нужен в тот период для советского человека, что пошел в прокат. Люди ходили на него в кино и пересказывали друг другу сюжет. Кинолента получила признание не только зрителей, но и жюри зарубежных фестивалей. За откровенное киновысказывание о жизни лагерного социализма фильм отметили на Амстердамском международном фестивале документального кино и кинофестивале «Сандэнс» в 1989 году.

— Сейчас и вы будете смотреть этот фильм. Он сделан так, чтобы человек, ничего не зная о теме, все понял и у него не осталось никаких вопросов. Это первое. И второе — в фильме было два времени: 1920-1930-е и 1980-е годы, время, когда есть надежда. Сейчас появляется еще и третий временной пласт — наше время. Конечно, будет хорошо подумать о том, как эти времена соотносятся, — заключил Николай.

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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