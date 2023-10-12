Томская районная больница открылась после ремонта в Тимирязево

Сегодня, 12 октября, в селе Тимирязевское после капитального ремонта открылась Томская районная больница.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в здании 1986 года постройки выполнена замена систем электроснабжения, водоснабжения, пожарной сигнализации, установлена противопожарная лестница, полностью обновлено потолочное и половое покрытие, заменены окна и двери. На эти цели из областного и федерального бюджетов было выделено 28,5 млн рублей.

Обновленная поликлиника приспособлена для приема маломобильных пациентов, для них установлен пандус с двухсторонним ограждением и поручнями. На отремонтированном объекте установлено видеонаблюдение.

За счет средств области в поликлинику закуплена новая мебель и оборудование. Здесь будут получать помощь более 27 тыс. жителей, из них 7 тыс. детей. Кроме того, медучреждение будет принимать и жителей Северного Парка.

В поликлинике работают 62 врача и 86 средних медработника. Здесь располагаются терапевтическое, педиатрическое и гинекологическое отделения, а также процедурный, прививочный кабинеты, рентген-кабинет. Ведут прием и узкие специалисты: хирург, невролог, офтальмолог, отоларинголог, психиатр, нарколог и инфекционист. Кроме того, в начале следующего года в поликлинике появится маммографический кабинет. Позже штат узких врачей пополнит врач стоматолог-хирург, а также врач по медицинской профилактике, которые уже трудоустраиваются в поликлинику по земским программам.

Фото: пресс-служба обладминистрации

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