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«АКРА» подтвердило кредитный рейтинг Томска на уровне «ВBB+(RU)»

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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство подтвердило кредитный рейтинг Томска на уровне BBB+(RU), прогноз «Стабильный».

Как уточняет пресс-служба мэрии, кредитный рейтинг города обусловлен низким уровнем относительной долговой нагрузки, высокой долей капитальных расходов, стабильными показателями развития городской экономики, ограниченной в возможностях по увеличению доходной базы бюджета Томска.

В свою очередь «Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Аналогичный томскому рейтинг получили Братск, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, и Сочи.

Впервые кредитные рейтинги на уровне «BB» по международной и национальной шкале с прогнозом «Стабильный» были присвоены городу Томску международным рейтинговым агентством Fitch Ratings в марте 2014 года. Впоследствии данные рейтинги подтверждались на неизменном уровне шесть раз подряд.

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