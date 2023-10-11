Томичей приглашают на ролевую игру про Арктику и выставку окаменелостей

11 октября 2023 / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 12 октября, в Информационном центре по атомной энергии Томска горожане смогут обсудить нашумевшие новости мира науки, посетить палеонтологическую выставку и перевоплотиться в капитанов атомных ледоколов. Бесплатные мероприятия пройдут в рамках проекта «ИЦАЭ OPEN».

Как сообщают организаторы, в 17.00 начнет работу выставка окаменелостей и палеореконструкций. Посетители также смогут рассмотреть макеты «Счётчик Гейгера», «Горячая камера» и работающую модель атомной станции.

В 18.30 посетители смогут принять участие в сюжетно-ролевой игре «ARCTIC NOSTRA».

«Действие игры происходит в ледовом плену Арктики, где капитаны атомных ледоколов сражаются с медведями-оборотнями. Задача капитанов — вычислить всех медведей-оборотней и спасти своё судно», — говорится в сообщении.

Далее, в 19.30, стартует научно-популярное ток-шоу сети ИЦАЭ «Язык Эйнштейна». Ученые из разных сфер обсудят самые громкие новости науки вместе с резидентом степдап-клуба «Томедиа» Митей Митькиным. О том, что происходит в мире палеонтологии, слушатели узнают от биолога и палеореконструктора, младшего научного сотрудника Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН Якова Колесникова. Преподаватель Томского политехнического университета, сотрудник реактора ИРТ-Т Иван Лебедев затронет темы, связанные с атомной энергией, а кандидат медицинских наук, хирург Андрей Байтингер поделится новостями медицины.

Мероприятие пройдет по адресу: пл. Ленина, 8, вход с торца, второй этаж. Посещение бесплатное по предварительной регистрации.

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