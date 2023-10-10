Новым главным федеральным инспектором по Томской области назначен Юрий Семенов
Сегодня, 10 октября, главным федеральным инспектором по Томской области назначен Юрий Семенов, ранее бывший инспектором по Новосибирской области. Соответствующее распоряжение подписал полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе.
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, нового инспектора губернатору, его заместителям и руководителям территориальных подразделений федеральных органов власти представил заместитель полпреда президента Александр Орехов.
Юрий Семенов родился 3 ноября 1967 года в Севастополе. Окончил Донецкое высшее военное училище инженерных войск и войск связи, Военную академию тыла и транспорта. С 1985 год по 2012 год — служба в Вооруженных Силах РФ. С 2012 год по 2018 год — руководил портами в Республике Крым и Севастополе, Сахалинским филиалом ФГУП «Росморпорт». С 23 января 2018 года — главный федеральный инспектор по Новосибирской области. Полковник запаса. Женат, имеет дочь.
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