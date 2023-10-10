Новым главным федеральным инспектором по Томской области назначен Юрий Семенов

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 10 октября, главным федеральным инспектором по Томской области назначен Юрий Семенов, ранее бывший инспектором по Новосибирской области. Соответствующее распоряжение подписал полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, нового инспектора губернатору, его заместителям и руководителям территориальных подразделений федеральных органов власти представил заместитель полпреда президента Александр Орехов.

Юрий Семенов родился 3 ноября 1967 года в Севастополе. Окончил Донецкое высшее военное училище инженерных войск и войск связи, Военную академию тыла и транспорта. С 1985 год по 2012 год — служба в Вооруженных Силах РФ. С 2012 год по 2018 год — руководил портами в Республике Крым и Севастополе, Сахалинским филиалом ФГУП «Росморпорт». С 23 января 2018 года — главный федеральный инспектор по Новосибирской области. Полковник запаса. Женат, имеет дочь.

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