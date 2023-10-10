К столетию Соловецкого лагеря в Томске покажут документальный фильм, откроют выставку и прочитают лекцию

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2023 // Фото: nkvdmuseum.ru

В субботу, 14 октября, в томском музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет ряд мероприятий к 100-летию со дня основания Соловецкого лагеря особого назначения.

Как уточняют организаторы, в 14.00 томичей ждет открытие выставки «Глазами паломника». Далее исследователь Соловецкого лагеря, научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа Олеся Сириченко прочтет лекцию для посетителей.

В 16.00 пройдет показ фильма «Власть Соловецкая. Свидетельства и документы». В нем собраны документы и хроники 1920−1930-х годов, в том числе немой фильм режиссера Андрея Черкасова «Соловки (Соловецкие лагеря особого назначения)». Эта пропагандистская лента снималась на материковой и островной части лагерного комплекса в 1927–1928 годах студией «Совкино» по заказу ОГПУ.

«Авторам фильма посчастливилось застать в живых нескольких бесценных свидетелей той эпохи — выживших бывших узников Соловков — Д. С. Лихачева, Е. Д. Лагутина, О.Л. Адамову-Слиозберг, А. Е. Горелова и других. В фильме они просматривают кадры кинохроники, которые возвращают их на 50 лет назад, и вспоминают, каковы были истинные условия „перевоспитания“, узнают в кадре своих товарищей, рассказывают об их судьбах», — отмечают организаторы.

Картина была удостоена специального приза жюри Амстердамского международного фестиваля документального кино 1989 года, получил особое признание жюри кинофестиваля «Сандэнс» 1989 года: особое признание жюри (для документального кино).

Мероприятие пройдет в томском музее «Следственная тюрьма НКВД» на пр. Ленина, 44. Начало в 14.00.

Вход свободный.

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