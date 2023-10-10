Водители двух иномарок погибли в ДТП на трассе в Томской области

10 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Накануне вечером, 9 октября, в Томской области столкнулись Nissan Qashqai и Kia Rio, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.50 на 62 километре трассы Томск-Каргала-Колпашево. По предварительным данным, 35-летний водитель Nissan выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП оба водителя погибли. 14-летняя девочка-пассажир Kia с травмами доставлена в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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